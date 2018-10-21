Российские туристы погибли при падении автомобиля с обрыва на Кипре

Никосия, 21 октября. Российские туристы погибли при падении автомобиля с обрыва в районе Акамас в Пафосе на Кипре. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По данным издания, жертвами инцидента стали 58-летний мужчина и 48-летняя женщина. 24 октября они планировали вернуться из путешествия.

Отмечается, что россияне арендовали машину. Она сорвалась с обрыва высотой около 30 метров. Автомобиль обнаружил прохожий и сообщил об этом в полицию, передает RT.

Ранее стало известно о гибели известной украинской юмористки Марины Поплавской. Женщина попала в ДТП в Киевской области. Автобус, в котором находились участницы «дизель-шоу», столкнулся с грузовиком компании «Новая почта». По словам очевидцев, женщине оторвало ноги, пишет Газета.ru. Издание отмечает, что еще четыре коллеги Поплавской госпитализированы в тяжелом состоянии.