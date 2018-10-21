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Минобороны России назвало цены на танки Т-34 в годы Великой Отечественной войны

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Минобороны России назвало цены на танки Т-34 в годы Великой Отечественной войны

Москва, 21 октября. Министерство обороны Российской Федерации назвало цены на танки Т-34 в годы Великой Отечественной войны.

По словам руководителя департамента финансового обеспечения ведомства Евгения Пронского, политика Советского Союза была направлена на постоянное снижение стоимости легендарного танка.

Пронский отметил, что в 1941 году стоимость Т-34 составляла 269 тысяч рублей. В дальнейшем она последовательно снижалась, и к 1945 году составила 135 тысяч рублей, то есть почти в два раза меньше.

Минобороны России назвало цены на танки Т-34 в годы Великой Отечественной войны

Аналогичная тенденция наблюдалась с ценой на самолет Ил-4.

«Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза – 468 тысяч рублей, а в 1945-м – 380 тысяч», — пояснили в Минобороны России.

Минобороны России назвало цены на танки Т-34 в годы Великой Отечественной войны

Ранее сообщалось, что коллекция Музея Победы в Москве пополнится новыми предметами военного периода. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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