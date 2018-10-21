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Момент наезда машины на остановку в центре Петербурга попал на видео

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Момент наезда машины на остановку в центре Петербурга попал на видео

Санкт-Петербург, 21 октября. Момент наезда автомобиля Hyundai Getz на остановку после столкновения с BMW на Невском проспекте Санкт-Петербурга попал на видео.

Вероятным виновником происшествия является водитель «немца», который двигался на высокой скорости по Невскому проспекту. Он зацепил одну из машин, после чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai Getz, который влетел в автобусную остановку.

Момент наезда машины на остановку в центре Петербурга попал на видео

По счастливой случайности, в момент происшествия на остановке не было людей. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в результате ДТП в Санкт-Петербурге мотоциклист попал в реанимационное отделение.

Также сообщалось о гибели известной украинской юмористки Марины Поплавской в аварии в Киевской области. Газета.ru пишет, что шансов выжить у женщины не было. Ей оторвало ноги.

Автор: Сергей Свазовский
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