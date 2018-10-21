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Кардиологи рассказали, что как сердечникам продлить себе жизнь

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Кардиологи рассказали, что как сердечникам продлить себе жизнь

Онтарио, 21 октября. Ученые из Канады рассказали, что нужно делать людям с заболеваниями сердца, чтобы продлить себе жизнь.

По словам сотрудника Университета Альберты в Эдмонтоне Айлара Рамади, необходимо каждые двадцать минут вставать с места и ходить. После этого необходимо семь минут заниматься физкультурой.

«Даже просто периодически вставая и прогуливаясь по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день, если придерживаться этого графика активности», — рассказал канадский специалист.

 

Данной рекомендации следует придерживаться тем людям, которые пережили инфаркт, инсульт или страдают ишемическими заболеваниями сердца. Отметим, что болезни сердечно-сосудистой системы являются главной причиной гибели людей по всему миру. За год в мире от болезней сердца и сосудов погибают порядка 17 миллионов человек. Специалисты неоднократно отмечали, что одной из причин возникновения данного недуга является недостаточная физическая активность. Она приводит к повышению уровня холестерина и других вредных веществ в организме.

Автор: Настасья Шеркунова
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