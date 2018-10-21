«Неизбежное решение»: Парубий объяснил, зачем украинцам повысили цены на газ

Киев, 21 октября. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил очередное повышение цен на газ для украинского населения. По его словам, решение было неизбежным. В противном случае могло прекратиться сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Политик добавил, что обращался к представителям фонда с просьбой снять вопрос о повышении стоимости газа с повести дня. Однако в МВФ ответили отказом.

«Понимаю, что повышение цены на газ — решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», — сказал Парубий.

По мнению главы украинского парламента, этот шаг убережет страну от экономического кризиса.

Ранее Парубий назвал Адольфа Гитлера знатоком прямой демократии. Об этом писала Газета.ru. Позже политик пояснил, что его неправильно поняли.

Следует отметить, что очередное повышение цен на газ для населения Украины вызвало крайне негативную реакцию граждан. С момента победы «революции достоинства» стоимость голубого топлива выросла для населения более чем десятикратно. Однако в МВФ настаивают на дальнейшем увеличении цены. По некоторым данным, после выборов президента цена газа снова поднимется вдвое.

Глава «Украинского выбора» Виктор Медведчук призвал главу правительства Владимира Гройсмана уйти в отставку. Медведчук отметил, что граждане и так едва сводят концы с концами.

Сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и вовсе назвал действия правительства геноцидом по отношению к украинскому народу. Он также поставил под сомнение экономическую обоснованность очередного повышения. По словам Бойко, население обеспечивается газом преимущественно за счет внутренней добычи. Поэтому привязка цены к немецким хабам не оправдана.

Ранее эксперт объяснил повышение цен на газ для украинцев. Он отметил, что получение кредитов для Киева служит важной составляющей «затыкания дыр». Он также предсказал появление компенсационных механизмов, которые позволят хотя бы немного загладит ситуацию. Об этом писала RT.