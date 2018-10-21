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«Неужели откачают?»: россиян озадачило фото медиков, спешащих в Мавзолей

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«Неужели откачают?»: россиян озадачило фото медиков, спешащих в Мавзолей

Москва, 21 октября. Фотография врачей скорой помощи, спешащих в Мавзолей имени Владимира Ильича Ленина на Красной площади в Москве, озадачила россиян. Пользователи социальных сетей расценили это как подтверждение знаменитого тезиса «Ленин жив!».

«Неспроста же мавзолей на обед закрывается», — размышляет один из посетителей Twitter.

Высказывалось мнение, что медики прибыли для проверки пульса вождя мирового пролетариата.

«Неужели откачают?», — задается вопросом еще один участник дискуссии.

«Неужели откачают?»: россиян озадачило фото медиков, спешащих в Мавзолей

Иван Иванович Иванов посоветовал «буржуям» как можно скорее ретироваться из России.

Между тем, визит врачей скорой помощи в Мавзолей был связан с более прозаичными причинами. Телеканал «360» сообщает, что один из участников экскурсии почувствовал недомогание.

Автор: Сергей Свазовский
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