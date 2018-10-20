«Свадьба будет громкая»: друг Шнурова назвал фейком его «тайное бракосочетание»

Санкт-Петербург, 20 октября. Товарищ лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Стас Барецкий назвал неправдивой информацию о тайном бракосочетании музыканта с Ольгой Абрамовой.

Барецкий заверил, что является «самым близким источником». Он убежден, что свадьба между знаменитым рокером и Абрамовой обязательно состоится, но будет «громкой», а вовсе не тайной. Барецкий настойчиво отрицает тайное венчание друга.

«Я уверен, что это фейк. Ближе меня источника нет. И лучше меня этой инфы никто не может знать», — цитирует kp.ru.

Ранее Газета.ru сообщала, что Сергей Шнуров был замечен горожанами в ЗАГСе со своей новой избранницей. Всего два месяца назад музыкант развелся со своей предыдущей супругой, Матильдой. Шнуров выразил благодарность своей спутнице и попросил поклонников не нарушать его личное пространство.