Автомобиль вылетел на остановку на Невском проспекте в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 20 октября. Автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

По информации источника Федерального агентства новостей, инцидент произошел на остановке, расположенной рядом со станцией метро «Гостиный двор».

В центре города произошло столкновение трех машин, одна вылетела на тротуар. Два человека упали, уклоняясь от авто. На место прибыли медики, которые осмотрели пострадавших: они отделались ушибами и ссадинами.