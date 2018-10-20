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Автомобиль вылетел на остановку на Невском проспекте в Петербурге

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Автомобиль вылетел на остановку на Невском проспекте в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 20 октября. Автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

По информации источника Федерального агентства новостей, инцидент произошел на остановке, расположенной рядом со станцией метро «Гостиный двор».

Автомобиль вылетел на остановку на Невском проспекте в Петербурге, есть пострадавшие

В центре города произошло столкновение трех машин, одна вылетела на тротуар. Два человека упали, уклоняясь от авто. На место прибыли медики, которые осмотрели пострадавших: они отделались ушибами и ссадинами.

Автор: Настасья Шеркунова
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