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Сломалось ограждение: стало известно, почему двое мужчин выпали с балкона на свадьбе в Петербурге

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Сломалось ограждение: стало известно, почему двое мужчин выпали с балкона на свадьбе в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Стала известна предварительная причина гибели двух мужчин, выпавших с балкона ресторана Zeppelin в Санкт-Петербурге во время свадьбы. 

По информации Федерального агентства новостей, к трагедии привела поломка ограждения — не выдержали пластиковые болты и шайбы. В результате двое мужчин упали с шестого этажа и скончались.

Таким образом, наиболее вероятной причиной инцидента стало нарушение правил техники безопасности. Конфликта между погибшими не было. Следует отметить, что на момент происшествия в ресторане работал не только банкетный зал. Поэтому неизвестно, имели ли пострадавшие отношение к свадебному торжеству.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Санкт-Петербурге мотоциклист попал в реанимационное отделение. Инцидент произошел На пересечении улицы Бабушкина и проспекта Обуховской обороны.

Автор: Серегй Свазовский
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