Трамп заявил о выходе из договора о РСМД с Россией

Вашингтон, 20 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о РСМД с Россией.

Американский лидер объяснил намерение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности тем, что Москва якобы нарушает его условия. При этом никаких доказательств президент Соединенных Штатов Америки не привел.

Накануне в СМИ появилась информация о планах Вашингтона выйти из договора о РСМД. Сообщалось, что об этом будет объявлено советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном во время поездки в Россию. По словам Болтона, в Москве американский политик намерен продолжить дискуссии, которые были начаты на саммите в Хельсинки.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев выразил сомнения, что Вашингтон уже определился с дальнейшей тактикой по вопросу о РСМД. При этом сенатор выразил уверенность, что Москве следует продолжать политику открытого и честного диалога, которую Россия придерживается в данном вопросе.

Напомним, Россия и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение в декабре 1987 года. Через четыре года условия договора были полностью выполнены. Отметим, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности бессрочный, но участники соглашения имеют право расторгнуть его в том случае, если будут представлены доказательства нарушений.