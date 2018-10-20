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Роналду установил новый рекорд мирового футбола

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Роналду установил новый рекорд мирового футбола

Турин, 20 октября. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекорд мирового футбола. Он забил 400 голов, выступая в сильнейших европейских чемпионатах.

Юбилейный забитый мяч пришелся на домашний поединок с командой «Дженоа», расположившейся в середине турнирной таблицы Серии А. Роналду вывел «Ювентус» вперед уже на 18-й минуте встречи. Однако генуэзцы сумели сравнять счет усилиями Бесса. Матч завершился со счетом 1:1.

Команда Аллегри впервые в сезоне потеряла очки. Тем не менее, после девяти туров туринский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу с 25 набранными очками. «Наполи» отстает на семь пунктов, имея игру в запасе.

Роналду установил новый рекорд мирового футбола К сильнейшим европейским чемпионатам принято относить первенства Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. Помимо «Ювентуса», Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Автор: Сергей Свазовский
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