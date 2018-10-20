ФАН публикует фото и видео масштабного ДТП в Дагестане

Махачкала, 20 октября. Федеральное агентство новостей публикует фотографии и видео с места ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана при участии четырех автомобилей. Инцидент произошел на 20-м километре автотрассы Манас — Сергокала в районе села Гурбуки.

Уточняется, что в ДТП столкнулись два автомобиля ВАЗ и две машины Lada Priora. В результате происшествия пострадали девять человек.

Все они были госпитализированы в местную больницу. Двое пострадавших уже отпустили домой.

Ранее сообщалось о гибели юмористки Марины Поплавской в Киевской области. Автомобиль, в котором находились участницы «Дизель шоу», столкнулся с грузовиком компании «Новая почта». Женщина скончалась на месте происшествия. В результате ДТП ей оторвало ноги. По словам медиков, шансов выжить у Поплавской практически не было.

Трагедия произошла около семи часов по киевскому времени (аналогично по московскому времени).