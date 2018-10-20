Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ФАН публикует фото и видео масштабного ДТП в Дагестане

34
0 Оставить комментарий

ФАН публикует фото и видео масштабного ДТП в Дагестане

Махачкала, 20 октября. Федеральное агентство новостей публикует фотографии и видео с места ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана при участии четырех автомобилей. Инцидент произошел на 20-м километре автотрассы Манас — Сергокала в районе села Гурбуки.

ФАН публикует фото и видео масштабного ДТП в Дагестане

Уточняется, что в ДТП столкнулись два автомобиля ВАЗ и две машины Lada Priora. В результате происшествия пострадали девять человек.

ФАН публикует фото и видео масштабного ДТП в Дагестане

Все они были госпитализированы в местную больницу. Двое пострадавших уже отпустили домой.

Ранее сообщалось о гибели юмористки Марины Поплавской в Киевской области. Автомобиль, в котором находились участницы «Дизель шоу», столкнулся с грузовиком компании «Новая почта». Женщина скончалась на месте происшествия. В результате ДТП ей оторвало ноги. По словам медиков, шансов выжить у Поплавской практически не было.

Трагедия произошла около семи часов по киевскому времени (аналогично по московскому времени).

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое