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Сирия: в Алеппо и Латакии зафиксировали нарушения режима тишины

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Сирия: в Алеппо и Латакии зафиксировали нарушения режима тишины

Алеппо (Сирия), 20 октября. В провинциях Алеппо и Латакия Сирийской Арабской республики за прошедшие сутки были зафиксированы нарушения режима прекращения боевых действий.

По словам главы Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко, обстрелы были зафиксированы в двух провинциях.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Ройс-Услейман провинции Латакия, а также западных окраин города Алеппо», — рассказал Савченко во время брифинга.

В Центре по примирению призвали боевиков прекратить вооруженные провокации и присоединиться к режиму прекращения боевых действий.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на саммите АСЕАН в Сингапуре рассказал,что за проведения операции ВКС РФ в Сирии освобождено 1411 поселений и более 95% сирийских территорий.

Автор: Настасья Шеркунова
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