Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Обнаружены тела погибших летчиков самолета Л-39, рухнувшего на Кубани

143
0 Оставить комментарий

Обнаружены тела погибших летчиков самолета Л-39, рухнувшего на Кубани

Краснодар, 20 октября. Обнаружены тела обоих погибших летчиков самолета Л-39, рухнувшего накануне в Краснодарском крае при выполнении учебного полета. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве также сообщили, что к месту происшествия направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота РФ. Экипажу судна поставлена задача извлечь крупные фрагменты самолета.

Самолет Л-39 «Альбатрос» рухнул в Азовское море при выполнении учебно-тренировочного полета. Наиболее вероятной причиной трагедии специалисты считают техническую неисправность воздушного судна.

В СМИ появилась информация, что пилоты спаслись, но эти сведения оказались недостоверными. Фрагменты тел обоих пилотов к настоящему моменту найдены.

Накануне сообщалось о крушении самолета в районе станицы Должанская.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое