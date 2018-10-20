Обнаружены тела погибших летчиков самолета Л-39, рухнувшего на Кубани

Краснодар, 20 октября. Обнаружены тела обоих погибших летчиков самолета Л-39, рухнувшего накануне в Краснодарском крае при выполнении учебного полета. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве также сообщили, что к месту происшествия направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота РФ. Экипажу судна поставлена задача извлечь крупные фрагменты самолета.

Самолет Л-39 «Альбатрос» рухнул в Азовское море при выполнении учебно-тренировочного полета. Наиболее вероятной причиной трагедии специалисты считают техническую неисправность воздушного судна.

В СМИ появилась информация, что пилоты спаслись, но эти сведения оказались недостоверными. Фрагменты тел обоих пилотов к настоящему моменту найдены.

Накануне сообщалось о крушении самолета в районе станицы Должанская.