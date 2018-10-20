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Cирия: мощный ливень в Дамаске привел к отключению телевещания и светофоров

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Cирия: мощный ливень в Дамаске привел к отключению телевещания и светофоров

Дамаск, 20 октября. Мощный ливень обрушился на город Дамаск Сирийской Арабской Республики. В результате вышли из строя светофоры и отключилось телевизионное вещание. Наблюдаются сильные пробки.

Жители сирийской столицы столкнулись с непогодой во второй половине дня в субботу. Небо затянуло тучами, около часа продлились гром и молния. Затем хлынул ливень. Почти все городские светофоры вышли из строя. Кроме того, в некоторых районах пропало телевизионное вещание.

В настоящее время движение регулируют правоохранители. По словам очевидцев, признаков скорого окончания ливня нет.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие российские регионы желают сотрудничать с Дамаском в экономике и культурной сфере. В частности, дипломат отметил интерес властей Республики Крым к усилению взаимодействия.

Автор: Сергей Свазовский
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