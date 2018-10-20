Кадыров рассказал о встрече с жителями и старейшинами Ингушетии

Москва, 20 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Ингушетию, где пообщался с религиозным деятелем республики Мухажиром Нальгиевым, а также посетил местную мечеть.

«В пятницу вечером я совершил поездку в Ингушетию, побывал в селе Сурхахи у известного и уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что после встречи с Нальгиевым посетил мечеть, куда также пришли местные жители. Глава Чечни отметил, что ранее Нальгиев допустил «неуважительные высказывания» в его адрес, так как неправильно понял слова Кадырова, сказанные в адрес ингушского народа. По словам Кадырова, Нальгиев принес ему свои извинения. При этом глава Чечни также принес свои извинения Нальгиеву, передает «Комсомольская правда».

Глава Чеченской республики также добавил, что в ходе встречи с религиозным деятелем Ингушетии обсуждались вопросы укрепления братских отношений между народами республик.

Напомним, в конце сентября главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об установлении границ между республиками. После ратификации соглашения некоторые жители Ингушетии вышли на протестные митинги в Магасе. При этом митингующие отказались вести переговоры с официальными ингушскими властями.