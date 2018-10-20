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В Томске в стриптиз-клубе «Машенька» вспыхнул пожар, ФАН публикует видео

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В Томске в стриптиз-клубе «Машенька» вспыхнул пожар, ФАН публикует видео

Томск, 20 октября. В здании одного из развлекательных центров в Ленинском районе Томска вспыхнул крупный пожар. Возгорание зафиксировано в стриптиз-клубе «Машенька», который расположен в здании развлекательного центра.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на чердаке трехэтажного здания. Возгорание быстро перекинулось на кровлю. К настоящему моменту площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 100 посетителей. На месте происшествия работают 49 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших при пожаре нет.                         

       

Автор: Артем Никулин
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