В Томске в стриптиз-клубе «Машенька» вспыхнул пожар, ФАН публикует видео

Томск, 20 октября. В здании одного из развлекательных центров в Ленинском районе Томска вспыхнул крупный пожар. Возгорание зафиксировано в стриптиз-клубе «Машенька», который расположен в здании развлекательного центра.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на чердаке трехэтажного здания. Возгорание быстро перекинулось на кровлю. К настоящему моменту площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 100 посетителей. На месте происшествия работают 49 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших при пожаре нет.