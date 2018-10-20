Ученые раскрыли секрет продления жизни при болезнях сердца
Торонто, 20 октября. Пережившие инфаркты или инсульты люди должны совершать хотя бы минимальные движения каждые 20 минут. Об этом заявил канадский ученый Айлар Рамади из Альбертского университета в ходе выступления на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.
По его словам, ученые из Альбертского университета провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что люди, пережившие инфаркты или инсульты смогут значительно продлить свою жизнь, если будут двигаться раз в 20 минут.
«Наше исследование показывает, что сердечникам стоит вставать с места каждые 20 минут и следующие семь минут посвящать легкой физической активности», — сказал Рамади.
Он также добавил, что такая физическая активность позволит ежедневно сжигать около 770 килокалорий, а также значительно увеличить продолжительность жизни людей, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.