Двух пострадавших при взрыве в колледже в Керчи доставят на лечение в Москву

Симферополь, 20 октября. Двое пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж будут доставлены в медицинские учреждения Москвы для дальнейшего лечения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.

По данным ведомства, 17 октября из Москвы в Керчь прибыли специалисты, которые консультируют местных специалистов, а также определяют тактику лечения пострадавших при нападении на керченский колледж.

«Медицинский консилиум принял решение направить двух пациенток республиканской детской клинической больницы в медучреждения Москвы для продолжения лечения», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября произошло вооруженное нападение на Керченский политехнический колледж. По данным следствия, атаку организовал студент четвертого курса Владислав Росляков. Молодой человек привел в действие взрывное устройство и открыл огонь по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.