Сирия, 21 октября. ВС Ирака предотвратили попытку теракта смертников ИГ1 в провинции Киркук. США направили военную технику курдам в Манбидж в Алеппо. В результате бомбардировки коалиции в Дейр-эз-Зоре погибли 65 мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели подготовку к возможным стычкам с боевиками в Алеппо и Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери во время нападений курдов на северо-западе Алеппо; задержала террориста ИГ в южной части Идлиба; вела бои с курдами вблизи города Мараназ на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на юге провинции Идлиба.

«Исламское государство»1: попыталось организовать теракт с участием смертников в провинции Киркук в Ираке; подозревается в похищении мужчины в южной части Идлиба; совершило убийство имама в иракской провинции Аль-Анбар.

Курды: продолжают подпольную деятельность в кантоне Африн в Алеппо; получили военную технику США в Манбидже на северо-востоке Алеппо; заявили о потерях ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре; возобновила принудительную мобилизацию в Хасаке.

Международная коалиция: продолжила бомбардировки городов Ас-Суса и Хаджин в Дейр-эз-Зоре, погибли 65 мирных жителей; направила дополнительные отряды из Хасаки в Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В течение дня на севере региона продолжались вооруженные столкновения между курдскими отрядами и силами вооруженной оппозиции. Согласно данным военного источника в сети Telegram (nors2017), противники вели перестрелки недалеко от линии разграничения сил сторон в районе города Мараназ. Кроме того, стало известно о новых вылазках «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG). Информационный портал Al Masdar News передавал, что радикалы YPG организовали нападение и взрыв в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. В результате проведенной атаки были убиты не менее четырех джихадистов формирования «Фиркат Аль-Хамза», подконтрольного «Сирийской свободной армии» (ССА), в то время как при взрыве погибли еще два протурецких боевика.

Курдские вооруженные группировки продолжили укреплять свои позиции в районе Манбиджа в северо-восточной части провинции. Агентство новостей Sputnik Turkey сообщало о том, что Соединенные Штаты также оказывают поддержку «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), несмотря на ранее заключенное с Турцией соглашение о выводе курдов. Так, Вашингтон направил курдским радикалам крупную партию военной техники и оружия, среди которого — бронемашины, минометы, штурмовые винтовки, гаубицы, ракеты и пулеметы.

Между тем правительственные войска приступили к подготовке военной операции по зачистке западных районов административного центра провинции. Напомним, несмотря на многократные требования Сирийской арабской армии (САА), боевики отказались покидать демилитаризованную зону и не прекратили вести огонь по мирным кварталам Алеппо. Во второй половине дня в результате ответного обстрела САА были ликвидированы 13 исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами вновь провели боевые вылеты в юго-восточной части страны. По данным новостного агентства SANA News, в результате последних авианалетов США в городах Ас-Суса и Хаджин были убиты не менее 65 гражданских лиц, которые были использованы джихадистами «Исламского государства» в качестве «живого щита». Позднее число погибших увеличилось до 65, о чем заявлял Twitter-канал (aheey555). Среди убитых — семь детей и четыре женщины. СМИ, подконтрольные международной коалиции и курдам, начали публиковать сообщения о потерях со стороны ИГИЛ сразу же после инцидента, тогда как по данным местных активистов, ни один из террористов не пострадал во время бомбардировки. К вечеру стало известно о том, что Дамаск обратился к Совету безопасности ООН, потребовав наказать виновников произошедшего.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки протурецкие вооруженные формирования, действующие в Идлибе, провели спецоперацию по поиску подпольных ячеек «Исламского государства» на подконтрольных им территориях. По данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), укрытие террористов было обнаружено недалеко от населенного пункта Джарджаназ. Отмечалось, что один из задержанных боевиков состоял в группировке «Джунд Аль-Акса», связанной с ИГИЛ. Однако во второй половине дня подпольная деятельность ИГИЛ возобновилась. Джихадисты похитили одного из местных жителей, о чем сообщал интернет-портал Jisr TV. Кроме того, при взрыве, предположительно организованном террористами, погибли три члена формирования «Файлак Аш-Шам».

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжила стягивать силы к линии фронта в Идлибе, дабы пресечь возможные провокации со стороны исламистов. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, глава элитного подразделения САА «Тигры» прибыл в район военного аэродрома «Абу-Духур». Позднее отмечались вооруженные стычки недалеко от границы с Хамой. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщал о перестрелках вблизи населенного пункта Аз-Зарзур.

Глава турецкого Министерства обороны заявил о том, что с момента подписания меморандума о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации порядка 300 единиц военной техники были выведены из демилитаризованной области. Тем не менее в буферной зоне все еще сохраняется военное присутствие радикальных вооруженных формирований.

Провинция Эс-Сувейда

После переговоров с боевиками «Исламского государства» об освобождении заложников военная операция Сирийской арабской армии (САА) на юге САР была возобновлена. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, при поддержке российской авиации части правительственной армии штурмовали укрытия радикалов в районе плато Ас-Сафа. О нанесенном террористической группировке уроне не сообщалось, однако стало известно, что джихадисты в очередной раз отказались выдать мирных жителей, похищенных в ходе нападения, организованного террористами в административном центре региона в конце июля.

Провинция Хасака

Силы возглавляемой США западной коалиции направили очередную партию подкреплений в юго-восточную часть региона, для того чтобы оказать поддержку курдским отрядам в Дейр-эз-Зоре. Согласно данным Twitter-канала (soheb9933), дополнительные части были переброшены из района населенного пункта Аш-Шаддади, расположенного на юге провинции.

В регионе продолжились задержания гражданских лиц для принудительного прохождения службы в рядах «Демократических сил Сирии» (SDF). Поступали сообщения о том, что под арестом оказались несколько преподавателей из города Рас Аль-Айн.

Ирак

Накануне в Ираке произошли новые нападения террористов «Исламского государства». Информационное агентство Iraqi News передает, что боевики подпольных ячеек «Исламского государства» попытались организовать теракт в одном из центральных кварталов города Ар-Рашад в Киркуке. Один из джихадистов успел активировать пояс шахида, остальные были уничтожены.

Во второй половине дня террористы совершили убийство одного из имамов а населенном пункте Эр-Рутба на западе провинции Аль-Анбар. Отмечалось, что убитый высказался против ИГИЛ в своей проповеди. Проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» приступили к спецоперации по поиску нападавших.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)