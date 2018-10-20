Сирия, 20 октября. МИД Сирии обратилась к Совбезу ООН, призвав наказать коалицию США за убийство 65 человек в Дейр-эз-Зоре. Протурецкие силы лишились трех боевиков при взрыве в Идлибе. САА уничтожила 13 исламистов северо-западнее Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили 13 боевиков во время перестрелок с исламистами северо-западнее Алеппо; открыли ответный огонь по укреплениям боевиков в Хаме.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на КПП курдов в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на севере провинции Латакия.

«Файлак Аш-Шам»: лишилась трех исламистов в результате взрыва в южной части Идлиба.

Курды: застрелили одного из мирных жителей в провинции Ракка.

Провинция Латакия

Боевики антиправительственных группировок продолжают провоцировать вооруженные столкновения с Сирийской арабской армией (САА). Как передает военный источник в социальной сети Telegram (Observation12), исламисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, уничтожили пулеметную установку сил САР, открыв огонь по холму Абу Али, находящемуся в Туркоманских горах. Напомним, данные территории входят в демилитаризованную зону, которая была создана после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом для снижения напряженности в регионе. Тем не менее некоторые из формирований вооруженной оппозиции отказались идти на мирное урегулирование конфликта с правительственными силами и предпочли продолжить вооруженное противостояние.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что к северо-западу от административного центра региона возобновились стычки между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал SOHR (syriahr), в результате перестрелок, которые были инициированы боевиками, 13 исламистов были уничтожены. Таким образом, радикалы не прекращают предпринимать попыток нанести урон правительственным подразделениям, несмотря на то, что на окраинах Алеппо действует режим прекращения огня.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня сообщалось о том, что авианалеты международной коалиции во главе с США привели к гибели порядка 65 мирных жителей Дейр-эз-Зора. Стало известно, что Министерство иностранных дел Сирии направило письма генеральному секретарю и председателю Совбеза ООН касательно преступления, совершенного силами западного альянса. Дамаск призвал Совет Безопасности к проведению тщательного расследования и наказанию виновных. Кроме того, Сирия потребовала от ООН не допустить повторения подобных ситуаций в дальнейшем.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб прогремел мощный взрыв. Военный источник в социальной сети Twitter (RojavaCudi) передает, что в результате детонации СВУ, заложенного неизвестными, погибли три боевика протурецкой группировки «Файлак Аш-Шам». На данный момент ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, однако активисты оппозиции полагают, что бомба была заложена членами «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, об увеличении числа террористов, осуществляющих подпольную деятельность в регионе, ранее заявляло новостное агентство AFP News. Ссылаясь на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, интернет-портал передавал, что каждый месяц в Сирию удается проникать сотне джихадистов ИГИЛ1 из соседних государств. Отмечалось, что радикалы террористической группировки могут оседать в Идлибе, а также в районах, подконтрольных проамериканским курдским силам.

Провинция Ракка

Возросшее количество нападений боевиков ИГ1 отмечается и в Ракке. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что в течение последних 24 часов террористы «Исламского государства» дважды атаковали контрольно-пропускные пункты «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Между тем курдские бойцы застрелили одного из мирных жителей неподалеку от населенного пункта Малихан, сообщает Twitter-канал (jisrtv). На данный момент неизвестно, что стало причиной вооруженных столкновений с курдами, однако, предполагается, что мужчина оказал сопротивление при попытке его задержания с целью насильственной вербовки в ряды SDF.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама вновь вспыхнули столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных вооруженных формирований. По информации военного источника в Telegram (aheey555), после очередных провокационных ударов со стороны джихадистов правительственные войска были вынуждены открыть ответный огонь по оборонительным сооружениям боевиков на окраинах города Аль-Латамина. Данные о нанесенном исламистам уроне пока уточняются. Напомним, несмотря на то, что вдоль линии соприкосновения сил сторон была сформирована демилитаризованная зона, радикалы не прекращают вести боевые действия против сил Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)