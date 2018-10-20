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Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона с требованием нового референдума по Brexit

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Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона с требованием нового референдума по Brexit

Лондон, 20 октября. В центре Лондона проходит масштабная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза.

По данным британского телеканал Sky News, в акции протеста принимают участие более 100 тысяч человек. При этом британская газета The Independent сообщает, что в митинге участвуют около 500 тысяч человек.

Акция протеста была инициирована общественной организацией «Голос народа» (People's Vote). Участники акции требуют провести повторный референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС. Демонстрацию возглавил мэр Лондона Садик Хан, который представляет оппозиционную Лейбористскую партию Великобритании, а также является ярым противником Brexit.

«Мы требуем, чтобы у британцев была возможность решить, принимают ли они итоги переговоров с ЕС об условиях Brexit, то есть потенциально плохую сделку или отсутствие сделки», — сказал Хан.

При этом в ходе последнего съезда Лейбористской партии была озвучена идея о проведении второго референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС.

Автор: Артем Никулин
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