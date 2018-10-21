Сирия, 21 октября. «Белые каски» ведут постановочную съемку к северу от Хамы для организации дальнейших провокаций против САА. США намеренно продлевают жизнь ИГ1 в Дейр-эз-Зоре для оправдания своего присутствия в САР. Курды провели ряд диверсий против протурецких боевиков к северо-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия** (ССА): лишилась нескольких боевиков при нападении радикалов YPG к юго-востоку от Африна.

Курды: проводят аресты жителей-арабов в Хасаке и к югу от нее, прикрываясь борьбой со «спящими ячейками» ИГ; напали на конвой протурецких бандгрупп к северо-западу от Алеппо.

Международная коалиция: намеренно продлевает жизнь ИГИЛ1 в провинции Дейр-эз-Зор для оправдания собственного военного присутствия в САР.

«Ахрар аш-Шам»: организует митинги против «Тахрир аш-Шам» на окраинах «Большого Идлиба», надеясь распространить собственное влияние в регионе.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): отразила атаку протурецких радикалов к северо-западу от Хамы.

«Белые каски»: ведут постановочную съемку в городе Аль-Латамина для организации дальнейших химических провокаций против Дамаска.

Провинция Алеппо

Курды из Отрядов народной самообороны (YPG) активизировали диверсионную деятельность в кантоне Африн, расположенном на северо-западе провинции Алеппо. Источник в сети Twitter (@ClaudiaAlMina) сообщает о двух нападения радикалов на протурецкие исламистские отряды к юго-востоку от административного центра данного района. Первое произошло на окраине поселения Кимар, где курдскими бойцами был атакован блокпост одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА). Кроме того, еще чуть южнее — вблизи населенного пункта Кафр Набу — бандгруппами YPG был обстрелян военный конвой группировки «Файлак аш-Шам». Сообщается, что в общей сложности курдами были ранены и убиты больше десяти боевиков, связанных с Анкарой.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иранский портал Fars News передает, ссылаясь на источник в курдских отрядах Сирийских демократических сил (SDF)****, что американские военные передали террористам «Исламского государства»1 крупную партию вооружений и боеприпасов в обмен на несколько грузовиков с золотом, предметами антиквариата и другими ценностями, награбленными джихадистами. Встреча представителей США и ИГ прошла в предместьях города Аш-Шаафа, до сих пор контролируемого исламистами. Многие эксперты считают, что западная коалиция намеренно затягивает выполнение своих обязательств по ликвидации ИГИЛ, дабы сохранять обоснование своего военного присутствия в арабской республике. В результате, прикрываясь якобы антитеррористической деятельностью, американцы в настоящее время вывозят ценности из юго-восточных районов провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хама

Турецкие военнослужащие и союзные боевики продолжают проведение мероприятий по выдавливанию из буферной зоны отрядов «Джебхат ан-Нусры» и других формирований из террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам». При этом, как отмечают источники новостного Twitter-ресурса (@NatDefFor), они не упускают попыток распространить свое влияние на северо-западные районы Сирии. Так, установлено, что главари «Ахрар аш-Шам» организовали митинг в поддержку деятельности протурецких сил с раздачей гумпомощи и медикаментов в поселении Аш-Шария, находящемся в нескольких километрах к северу от города Калаат Аль-Мадик. В ходе демонстраций также звучали лозунги, призывающие «Джебхат Фатх аш-Шам» вывести свои бандгруппы из демилитаризованного района.

Отряды «Ахрар аш-Шам» пытались провести атаку на опорные пункты «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аз-Зияра на северо-западе провинции Хама, однако встретили мощный отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. Тем не менее значительные потери понесли обе стороны, сообщает информационный центр Al Manar News. Точные сведения о понесенном каждой из группировок уроне пока формируются.

К северу от Хамы зафиксирована провокационная деятельность псевдоволонтеров из якобы гуманитарной организации «Белые каски». По информации Twitter-канала (@SyriaWar2), члены данной группировки ведут постановочную съемку, активно пытаясь привлечь к данным фальсификациям местных жителей. Предполагается, что отснятые материалы могут быть использованы в рамках очередной возможной провокации с беспочвенными обвинениями в адрес Сирийской арабской армии (САА) в якобы использовании химоружия. Деятельность «белокасочников» отмечалась большей частью в городе Аль-Латамина.

Провинция Хасака

Курдские радикалы активизировали мероприятия по поимке подпольных ячеек «Исламского государства», действующих преимущественно в Хасаке и к югу от нее. Согласно информации курдского агентства ARA News, в ходе серии спецопераций в административном центре одноименной провинции было задержано, как утверждается, свыше десяти террористов ИГ. Местные наблюдатели, однако, передают, что среди арестованных были и простые граждане, причем именно арабского происхождения. Они предполагают, что курды подобными рейдами пытаются не столько противостоять джихадистам, сколько укрепить собственное влияние в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)