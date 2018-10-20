Штрафы, медкомиссия и пересдача ПДД: в РФ ужесточили правила восстановления водительских прав

Москва, 20 октября. С 20 октября в России вступают в силу новые правила восстановления водительских удостоверений. Об этом свидетельствует постановление правительства РФ, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, автомобилисты смогут восстановить свои водительские права только после полной оплаты всех штрафов. Кроме того, автомобилистам придется еще раз сдать экзамен на знание правил дорожного движения.

При этом водители, которые были лишены прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, должны будут пройти медицинскую комиссию.

Восстановленные права можно получить в любом отделении Госавтоинспекции. Для этого необходимо подать заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.