Скончался бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок

Амстердам, 20 октября. В Амстердаме скончался экс-глава правительства Нидерландов Вим Кок. Об этом сообщает пресс-служба голландской социал-демократической партии «Партия труда».

Вим Кок скончался в Амстердаме в возрасте 80 лет. По предварительным данным, причиной смерти политика стала сердечная недостаточность. Вим Кок занимал должность премьер-министра Нидерландов с 1994 по 2002 год.

В 2004 году Кок стал руководителем группы экспертов, которые занимались анализом выполнения Лиссабонской стратегии, направленной на повышение глобальной конкурентоспособности Евросоюза. После ухода из большой политики Кок занимал должности руководителей в нескольких крупных корпорациях.