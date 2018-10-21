«Террор и геноцид»: МВФ добивает Украину новым повышением цен на газ

На Украине продолжается ударная пятилетка «жизни по-новому» от Петра Порошенко. По данным Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной Европы, а в мире занимает 134-е место по ВВП на душу населения.

Но этот печальный факт нисколько не смущает заокеанских «друзей» Киева. За годы после «революции достоинства» цена на газ для населения увеличилась более чем десятикратно. Фонд продолжает выжимать из украинцев все соки. С 1 ноября запланировано повышение еще на 23,5%.

Любопытно, что глава правительства Владимир Гройсман преподал новость как достижение своего ведомства. Мол, начинали переговоры с 60%, но славно поторговались.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров», — сказал украинский премьер.

Хотя еще недавно Владимир Борисович клятвенно обещал не идти на поводу у МВФ. Более того, вначале своей каденции Гройсман анонсировал увеличение собственной добычи и «безусловное» снижение тарифов. Но это быстро забылось. Теперь же под благостной вывеской «спасения от дефолта» украинцам увеличат и без того непосильную нагрузку на скромный семейный бюджет.

Но и это не предел. По данным издания «Страна», после выборов президента тарифы поднимут еще вдвое.

«То есть сейчас, перед выборами, на 23,5 процентов, а в следующем году, в два этапа — до 100-процентного уровня так называемого импортного паритета», — пишет издание.

В ближайшем будущем эксперты ожидают также существенного роста цены на электроэнергию и коммунальные услуги.

Хитрая математика

Экономическая обоснованность нового скачка вызывает у специалистов большие вопросы. Газ для потребностей населения поступает, в основном, за счет внутренней добычи. Однако киевские власти по «рекомендациям» МВФ привязывают его стоимость к средней цене на немецком хабе, в том числе с учетом виртуальной транспортировки.

По мнению экономиста Виктора Скрашевского, уместно говорить вовсе не о повышении, а о двукратном снижении стоимости голубого топлива для населения. С таким подходом солидарен бывший министр энергетики Юрий Бойко.

«Нет никаких оснований поднимать стоимость газа собственной добычи, потому что он имеет свою себестоимость. Мы неоднократно говорили, что этого не должно быть», — утверждает политик.

Оппозиция говорит о геноциде и терроре Очередное повышение тарифов вызвало новую волну критики в адрес власти. Лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук призвал правительство уйти в отставку.

«Цинизм власти не знает предела — в угоду МВФ она готова забыть об интересах своей страны, своего народа, который и так не живет, а выживает», — убежден Медведчук.

По его мнению, жизнь по указке МВФ привела государство к полному краху. Медведчук напомнил, что по сравнению с «дореволюционной» ценой газ на Украине вырос на 1180 процентов. Цифра, действительно впечатляющая. Еще жестче высказался о «непопулярном шаге» упомянутый уже Юрий Бойко.

«Это террор, это геноцид народа», — заявил Бойко.

Да, МВФ добивает Украину. Однако пафос оппозиционеров мало чем помогает украинцам. Чем заняты «слуги народа»? Капитуляция правительства Гройсмана перед МВФ свела практически к нулю и без того слабую поддержку власти. Негодуют даже адепты «Евромайдана». Мол, наступило время перемещать АТО поближе к правительственным кабинетам.

АТО надо проводить уже в правительственном квартале, где сидят эти "слуги народа", занимающиеся только подъемом тарифов и уничтожением населения! — Зоря (@_sloboda_) October 19, 2018

Пользователь под ником «Донецкий» предлагает не останавливаться на достигнутом

Надо повысит не на 25%, а на 125%. Это будет достойный поступок для революции достоинства. — Донецкий (@kotbarboss) October 19, 2018

«Слава Украине!», — подбодрил соотечественников Александр Зимирев.

На бескрайних просторах Сети сложно найти хотя бы несколько слов в поддержку «непопулярных» решений.

Победит ли холодильник телевизор?

Безжалостная позиция МВФ нанесла еще один удар по электоральным позициям действующего президента. Свою беспомощность в экономической сфере Порошенко пытается компенсировать нематериальными «благами» в угоду Западу и самым радикальным элементам внутреннего электората.

По всем трем обозначенным направлениям политика Банковой заключается в углублении раскола украинского общества. Тотальная украинизация и русофобия отталкивают добрую половину населения страны. Под чутким руководством Вашингтона глава Украины стал катализатором церковного раскола в православном мире. Воинственная политика по отношению к Донбассу все больше отдаляет жителей мятежных республик от Киева.

Других аргументов у Порошенко нет. Его обещания пятилетней давности вызывают лишь горькую улыбку. «Мир за несколько часов» обернулся бесконечной войной. «Жизнь по-новому» оказалась совсем не радужной.

Не пойму, чем вы не довольны?

Вы же сами за Петро проголосовали, за "жити по-новому". Он же вас не обманул. Вы же по-новому живете?

И революцию вы устроили, хотели, чтоб было усё по еуропэйски.

Вот вам тарифы еуропэйские, цены, товары.

Памятников Ленину нет.



Не благодарные вы. — Вилка гiдностi (@vilkagidnosti3) October 20, 2018

Политологи отмечают, что действующий президент идет на выборы со «средневековой политикой», пытаясь поделить мир на своих и чужих. Однако людей интересуют совсем другие вопросы: военный конфликт, бедность, высочайший уровень коррупции, массовый исход граждан за границу из-за отсутствия перспектив в своей стране.

«Главная задача оппозиции сейчас — перевести дискурс с языка и веры на тарифы и хлеб. Холодильник всегда будет побеждать телевизор», — убежден политолог Андрей Золотарев.

Удастся ли оппозиционерам справиться с поставленной задачей, покажет время. Но с «жизнью по-новому» точно пора завязывать.