Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Окончательный отчет по аварии «Союза» утвердят 30 октября

358
0 Оставить комментарий

Окончательный отчет по аварии «Союза» утвердят 30 октября

Москва, 20 октября. Окончательный отчет по аварии корабля «Союз МС-10» и рекомендации предприятиям ракетно-космической промышленности утвердят 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В субботу, 20 октября, в здании головного научно-исследовательского института ракетно-космической отрасли России ЦНИИмаш прошло заседание аварийной комиссии, которая расследует нештатную ситуацию, произошедшую с кораблем.

Во время заседания было принято решение о том, что итоговый отчет по аварии «Союза», как и рекомендации предприятиям, утвердят в конце октября текущего года. При этом документы передадут председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Напомним, авария произошла в четверг, 11 октября. Ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, они не пострадали в результате произошедшего. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы». Выяснением причин ЧП занимается государственная комиссия.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что госкорпорация объявит предварительные результаты работы комиссии по расследованию аварии корабля «Союз МС-10», в том числе причины ЧП, 22 или 23 октября.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое