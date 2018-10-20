Окончательный отчет по аварии «Союза» утвердят 30 октября

Москва, 20 октября. Окончательный отчет по аварии корабля «Союз МС-10» и рекомендации предприятиям ракетно-космической промышленности утвердят 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В субботу, 20 октября, в здании головного научно-исследовательского института ракетно-космической отрасли России ЦНИИмаш прошло заседание аварийной комиссии, которая расследует нештатную ситуацию, произошедшую с кораблем.

В головном научно-исследовательском институте ракетно-космической отрасли России — ЦНИИмаш состоялось заседание аварийной комиссии по нештатной ситуации, возникшей 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем #СоюзМС10 — https://t.co/kpHQts4hwr pic.twitter.com/1j2UQvKzTt — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 октября 2018 г.

Во время заседания было принято решение о том, что итоговый отчет по аварии «Союза», как и рекомендации предприятиям, утвердят в конце октября текущего года. При этом документы передадут председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Напомним, авария произошла в четверг, 11 октября. Ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, они не пострадали в результате произошедшего. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы». Выяснением причин ЧП занимается государственная комиссия.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что госкорпорация объявит предварительные результаты работы комиссии по расследованию аварии корабля «Союз МС-10», в том числе причины ЧП, 22 или 23 октября.