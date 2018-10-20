СК РФ предъявил обвинение главному инженеру взорвавшегося завода «Авангард»

Москва, 20 октября. Следственный комитет России предъявил обвинение главному инженеру завода пиротехники «Авангард» в Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

По данным ведомства, главный инженер завода «Авангард» допустил к работе несколько человек, которые не были трудоустроены на предприятии, а также не имели соответствующего допуска. В СК РФ также добавили, что лица, не обладающие допуском для работы в цехе пиротехнических изделий, допустили нарушения технологии при производстве, что привело к взрыву. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Напомним, минувшим вечером на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. При взрыве здание фабрики получило значительные повреждения, также были повреждены близлежащие жилые дома.