Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

СК РФ предъявил обвинение главному инженеру взорвавшегося завода «Авангард»

273
0 Оставить комментарий

СК РФ предъявил обвинение главному инженеру взорвавшегося завода «Авангард»

Москва, 20 октября. Следственный комитет России предъявил обвинение главному инженеру завода пиротехники «Авангард» в Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

По данным ведомства, главный инженер завода «Авангард» допустил к работе несколько человек, которые не были трудоустроены на предприятии, а также не имели соответствующего допуска. В СК РФ также добавили, что лица, не обладающие допуском для работы в цехе пиротехнических изделий, допустили нарушения технологии при производстве, что привело к взрыву. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Напомним, минувшим вечером на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. При взрыве здание фабрики получило значительные повреждения, также были повреждены близлежащие жилые дома.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое