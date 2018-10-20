«Ночные волки» подарили Нурмагомедову эксклюзивный мотоцикл ручной сборки

Москва, 20 октября. Российский байкерский клуб «Ночные волки» подарил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову мотоцикл.

Уникальный мотоцикл ручной сборки был подарен Хабибу Нурмагомедову в ходе церемонии закрытия мотосезона в Москве. Чемпиону UFC получил подарок от президента байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов по прозвищу Хирург.

«Я не знаю, есть ли у него (Хабиба Нурмагомедова — Прим. ФАН) техника, которая была бы на 100% российской, но сегодня она у него будет. Это очень специальный мотоцикл, который победил на многих выставках. Я уверен, что он его полюбит», — сказал Хирург.

Кроме мотоцикла Нурмагомедову подарили специальный байкерский жилет с символикой клуба «Ночные волки».

«Это первый отечественный, чисто русский подарок, который здесь, у нас дома, произвели», — сказал Нурмагомедов, получив подарок.

Он также добавил, что в новом сезоне будет кататься на подаренном мотоцикле, однако вначале получить права на вождение мотоцикла.