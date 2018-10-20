Цимбалюк раскритиковал киевского политолога за вопрос Путину о братской Украине

Киев, 20 октября. Украинский журналист Роман Цимбалюк раскритиковал политолога Михаила Погребинского после его вопроса к президенту России Владимиру Путину на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Российский лидер присутствовал на юбилейном заседании клуба, которое прошло 18 октября. Во время своего выступления глава России не упоминал о ситуации на Украине, а лишь напомнил о том, как Крым на законных основаниях воссоединился с РФ, и затронул тему санкций.

Под конец выступления президента к нему обратился украинский политолог и политтехнолог Погребинский, который обратил внимание на то, что глава России ничего не сказал о «братской Украине». Как утверждал политолог, ему хотелось бы услышать «что-то позитивное» от российского лидера в то время, как действующие украинские власти, по его словам, «ведут страну в тупик», передает «Политэксперт».

Вопрос украинского политолога к Путину возмутил Цимбалюка. Журналист в своем видеоблоге обрушился на политолога с критикой и заявил, что Погребинский ждет, пока Киев превратится в Донецк. Однако в таком случае, заявил Цимбалюк, политтехнологу придется оттуда сбежать.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. После государственного переворота на Украине в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости. В связи с этим Киев начал военную кампанию против республик, на территории которых уже четыре года происходят боевые действия. В свою очередь, крымчане на референдуме проголосовали за присоединение к России. Тогда же украинские власти начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

В том числе нередки нападки Киева на Москву. Звучат обвинения во вмешательстве в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы.