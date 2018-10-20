Сирия требует от ООН расследовать авиаудар по Дейр-эз-Зору: ответят ли США за убийство 62 человек

Представители министерства иностранных дел Сирии направили обращение в Организацию Объединенных Наций с требованием расследовать серию бомбардировок ВВС западной коалиции, возглавляемой США, на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой погибли 62 мирных гражданина. Стоит ли на этот раз ожидать какой-либо реакции? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Во внешнеполитическом ведомстве САР подчеркнули, что данное варварское преступление в очередной раз демонстрирует, какова истинная цель Соединенных Штатов в арабской республике — это убийство максимального количества невинных сирийцев.

«Совершенный международной коалицией акт агрессии вновь показывает пренебрежение входящих в нее стран к международному праву, а также демонстрирует отсутствие у этих государств хоть каких-либо моральных ценностей. При этом они могут неожиданно появляться у них тогда, когда им нужно обвинять других и поучать их необходимости ценить жизни мирных граждан и человеческие права», — приводит портал SANA заявление сирийского МИД.

Напомним, один из ударов американской и союзной авиации пришелся по мечети в населенном пункте Ас-Суса. В ходе налета погибли свыше 30 человек. Новостной Telegram-ресурс Directorate 4 обнародовал видео, на котором запечатлены тела убитых гражданских лиц и обломки зданий. Бомбардировке также подвергся поселок Абу Бадран, расположенный неподалеку. Все эти территории, которые США и подконтрольные курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) пытаются занять, все еще находятся в оккупации «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

При этом буквально неделю назад официальный Дамаск пытался привлечь внимание общественности к другому вопиющему преступлению Вашингтона в САР. Тогда американцы применили в этом же регионе — недалеко от Хаджина — запрещенные в большинстве стран боеприпасы с белым фосфором. Никакой реакции со стороны крупнейших международных организаций, однако, до сих пор не последовало.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что ее не будет и в этом случае. Такое мнение эксперт выразил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«И в этот раз ожидать от них нечего. Соединенные Штаты бомбят мирное население во всех странах, где находятся их войска, причем неважно — по приглашению или без него. Это мы видим и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии. Везде, где действуют вооруженные силы США, точность их ударов оставляет желать лучшего. На линии огня нередко оказываются и их союзники, но чаще всего, конечно, — гражданские лица, которых американцы нещадно бомбят и расстреливают. Зачастую в эпицентре боевых действий из-за их ошибок оказываются совершенно непричастные объекты городской инфраструктуры, в том числе мечети, школы, больницы», — заметил наш собеседник.

Однако в западном мире на подобное принято закрывать глаза, поскольку Соединенные Штаты не только являются главным спонсором ООН, но и претендуют на роль единоличного предводителя, способного устанавливать правила для остальных государств и в любой момент менять их под себя. Поэтому, какие бы доказательства и факты против Вашингтона не предъявлялись, они в любом случае не будут услышаны и не попадут в западное инфопространство.

«Американские силы зараз могли убить десятки или даже сотни мирных граждан, но никого в ООН это никогда не волновало. Не будет и в этот раз. США фактически являются мировым гегемоном, и им все равно, что о них думают другие страны. Конечно, случившееся в Дейр-эз-Зоре — большая трагедия для всего сирийского народа, и прежде всего — для семей погибших, но для Вашингтона это не имеет никакого значения. Ожидать же какой-то серьезной международной реакции с осуждением этих варварских действий Соединенных Штатов, к сожалению, думаю, бессмысленно», — резюмировал Дмитрий Солонников.

1 Организация запрещена на территории РФ.