Эксперт назвал «патологической шизофренией» обвинения США в адрес бухгалтера ФАН

Москва, 20 октября. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал «удивительными» обвинения Минюста США о «вмешательстве в выборы», которые были выдвинуты против главного бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой.

По его словам, очередные обвинения Вашингтона соответствуют «русофобской риторике», которая стала трендом нынешней американской политики.

«Это ложится в общую канву русофобской риторики, того основного тренда сегодняшней американской политики, который густо замешан на обвинении России и российских граждан во вмешательстве во внутренние дела США, в том числе и в выборы», — Мартынов в комментарии RT.

Он также добавил, что новые обвинения США в адрес России являются «патологической шизофренией» американской политики.

Ранее стало известно, что Минюст США обвинил главного бухгалтера ФАН Елену Хусяйнову во «вмешательстве в американские выборы» в 2016 году. Кроме того, ведомство обвинило бухгалтера ФАН во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2018 года.

Стоит отметить, что США не первый раз пытаются обвинить российских во «вмешательстве» в американские выборы. При этом Вашингтон до сих пор не смог представить доказательств, которые бы подтверждали голословные обвинения властей США. В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что все обвинения являются безосновательными.