Стало известно о подготовке «керченского стрелка» к атаке на колледж

Керчь, 20 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрывы в данном учебном заведении, готовился к атаке самостоятельно. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на источник в следствии.

На данный момент следствие не располагает какими-либо данными, по которым можно было бы говорить о том, что трагедия в Керчи произошла в результате сговора. Об этом точно станет известно по окончании оперативно-следственных мероприятий. Как сообщил источник ФАН, пока все данные указывают на то, что «керченский стрелок» готовил нападение на учебное заведение один, без чьей-либо помощи, в течение двух месяцев.

Напомним, студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. Тело Рослякова обнаружили на втором этаже здания возле библиотеки, при нем были документы и сумка со взрывчаткой. Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с произошедшей трагедией объявил трехдневный траур.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», которая затем была переквалифицирована на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».