Стало известно, где «керченский стрелок» мог взять деньги на оружие

Керчь, 20 октября. Галина Рослякова, бабушка студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрывы в данном учебном заведении, сообщила, что внук незаметно забрал у нее 20 тысяч рублей, которые мог потратить на покупку оружия, использованного им при атаке.

«Он забирал фотографии, а там между ними лежали 20 тысяч (рублей. — Прим. ФАН). И их не стало», — цитирует родственницу «керченского стрелка» РИА Новости.

Напомним, студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже, передает телеканал «360». В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», которая затем была переквалифицирована на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Ранее в Сети появился новый снимок «керченского стрелка», сделанный в момент нападения на руководство и учащихся колледжа.