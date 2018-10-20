Осужденный в Крыму украинец Балух этапирован в колонию

Симферополь, 20 октября. Осужденный в Крыму гражданин Украины Владимир Балух, который был осужден за хранение боеприпасов, этапирован в колонию. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСИН.

По данным ведомства, минувшим утром Владимир Балух был направлен к месту отбывания наказания. В настоящее время Балух находится на карантине в Керченской исправительной колонии №2. В ближайшее время он будет определен в отряд.

В 2017 году суд приговорил Балуха к 3,5 годам тюремного заключения за хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года Балух был признан виновным в нападении на сотрудника ФСИН.

В местах лишения свободы Балух проведет четыре года и 11 месяцев, также ему необходимо выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.