Похоронена последняя жертва «керченского стрелка» | 20 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Похоронена последняя жертва «керченского стрелка» В Керчи похоронена последняя опознанная жертва массового убийства в политехническом колледже. Об этом сообщил замглавы администрации города Дилявер Мельгазиев. Речь идет о Виктории Демчук — девушка стала 20-й жертвой «керченского стрелка». Она скончалась при транспортировке в Москву. А тем временем патологоанатомы провели все необходимые экспертизы и готовы выдать справку о смерти Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже. Однако родственники до сих пор не пришли за его телом, которое патологоанатомы готовы отдать в любой момент.

Сирия и Россия подтвердили решимость окончательно уничтожить террористов Российская межведомственная делегация высокого уровня и президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске подтвердили решимость окончательно ликвидировать присутствие террористов в стране. Об этом говорится на официальном сайте МИД нашей страны. Встреча состоялась накануне в сирийской столице. В составе делегации в Сирию прибыли спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития ситуации в Сирии и подтвердили обоюдный настрой на окончательное освобождение сирийской территории от контроля незаконных вооруженных бандформирований в интересах населения страны.

К титулу раскольника Филарета добавили Киево-Печерскую и Почаевскую лавры Непризнанный Киевский патриархат заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в его подчинении. Это связано с изменениями, которые происходят в украинской православной церкви, сообщили в пресс-службе патриархата. Кроме того, Синод Киевского патриархата заявил о переименовании своего главы Филарета. По мнению представителей Киевского патриархата, лавры принадлежат ему по соборным решениям еще с 1991 и 1993 годов. Поэтому на данный момент в Киеве якобы лишь констатируют факт. Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение прекратить все отношения с Константинополем в связи с тем, что Константинопольский патриархат снял анафему с двух глав украинских неканонических церквей. Таким образом, Константинополь поддержал церковный раскол на Украине.