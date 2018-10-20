Дозагорались: Сенчукова и Рыбин рассказали, как борются с раком

Москва, 20 октября. Солист, основатель и лидер популярной группы «Дюна» Виктор Рыбин признался, что борется с раком. Онкологическое заболевание также выявили у его жены, певицы Натальи Сенчуковой.

О своем заболевании семейная пара рассказала в эфире телеканала НТВ. Как отметил Рыбин, на здоровье негативно повлияла любовь к загару.

«Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались», — призналась Сенчукова.

Первый симптом Сенчукова заметила четыре года назад, тогда у нее на ноге образовалось пятно. Медики выписали артистке лечебную мазь. Спустя полтора года такое же пятно нашли и у Рыбина, оно появилось на лице певца. Музыкант направился к косметологу, который рекомендовал удалить образование лазером, однако пятно появлялось снова.

Забеспокоившиеся супруги обратились к медикам, которые в ходе обследования выявили рак кожи. Сенчуков и Рыбин в рамках борьбы с онкологией прошли 13 сеансов лучевой терапии.

Напомним, в середине сентября один из участников группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование на онкологию в южнокорейской клинике, напугав этим известием своих поклонников. К счастью, обследование было плановым, и музыкант оказался абсолютно здоров.