Здание взорванного колледжа в Керчи восстановят за счет бюджета Крыма

Керчь, 20 октября. Пострадавшее в результате взрывов здание Керченского политехнического колледжа восстановят за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

«Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал поручение республиканским ведомствам в кратчайшие сроки обследовать здание, определить степень ущерба и объемы выполнения необходимых работ», — говорится в сообщении ведомства.

При этом студенты колледжа на время проведения восстановительных работ продолжат занятия в других корпусах учебного заведения, добавили в пресс-службе. В данный момент специалисты корректируют учебные планы и оптимизируют использование учебных аудиторий.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в среду, 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», которая затем была переквалифицирована на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Ранее в Сети появился новый снимок «керченского стрелка», сделанный в момент нападения на руководство и учащихся колледжа.