Их ждут ведущие IT-компании: чемпионат мира по спортивному программированию в Москве. ФАН-ТВ

В столице состоялся четвертьфинал чемпионата мира по спортивному программированию Moscow Programming Contest. У участников, а их 89 команд по три человека, будет только пять часов, чтобы решить задачи. Роли в группе распределяются так: один пишет код, второй придумывает алгоритм для следующей задачи, третий — пишет тест для проверки правильности. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков открыл соревнование и пожелал студентам побед. Кроме того, на чемпионат приглашают потенциальных работодателей — представителей ведущих IT-компаний, которые могут найти здесь стажера, а в дальнейшем — сотрудника.

«Решение каждой задачи, причем самой простой, требует навыков на стыке математики и программирования. Потому что к задаче нужно, с одной стороны, придумать решение, иногда даже математически его доказать, а потом по этому решению уже написать программу. То есть задачи могут быть действительно очень сложные. Тогда это переходит уже ко второму этапу, то есть еще важно отметить, что это соревнование командное. В каждой команде участвуют до трех человек, и у них есть только один компьютер», — Филипп Рухович, тренер Moscow Programming Contest.

Первая задача была решена уже через 10 минут после старта. Для наглядности организаторы придумали отмечать команды воздушными шарами, разделяя их по цветам и размерам — в зависимости от сложности выполненного задания.

«Они развиваются, мы развиваем сообщество программистов. Таким образом мы больше сможем выпускать квалифицированных специалистов в области IT. Вы знаете, что рынок сейчас перегрет, на них спрос очень высокий. Предложение на рынке труда больше, чем количество существующих профессионалов. Поэтому у нас в любом регионе, в любой точке мира средняя зарплата в IT выше, чем по этому региону. Поэтому мы глобально даем возможность больше выпустить квалифицированных IT-профессионалов», — Алексей Малеев, проректор МФТИ, организатор.

Использование технологий на чемпионате повсеместно: жюри — автоматизированная система, куда сами участники загружают свои решенные задачи. Она с точностью фиксирует время и ошибки, которые были допущены. Стоит отметить, не все студенты обучаются на профильных специальностях, для некоторых спортивное программирование — это способ досуга, своеобразное хобби. Однако это не мешает им создавать конкуренцию и бороться за право поездки на финал в Порту, которая состоится в апреле. Победителем данного этапа Moscow Programming Contest стала команда действующих чемпионов мира из МГУ им. М.В. Ломоносова Red Panda. Это те самые ребята, которые решили первое задание спустя 10 минут после старта соревнований.