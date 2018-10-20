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Samsung планирует выпустить новый игровой смартфон

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Samsung планирует выпустить новый игровой смартфон

Москва, 20 октября. Компания Samsung планирует начать выпуск игровых смартфонов. Об этом сообщил один из инсайдеров компании Samsung в своем микроблоге Twitter.

По его данным, разработчики Samsung занимаются созданием смартфона из серии Galaxy A. Устройство будет оснащено мощным процессором Snapdragon 845 восьмью 8 гигабайтами оперативной памяти. Объем внутренней памяти составит 128 гигабайт, а емкость аккумулятора 4000 мА. Игровой смартфон создается на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Одной из главных отличительных особенностей устройства станет жидкостная система охлаждения. По данным инсайдера, новый игровой смартфон Samsung будет представлен в конце ноября к рождественскому сезону продаж.

Автор: Артем Никулин
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