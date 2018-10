Samsung планирует выпустить новый игровой смартфон

Москва, 20 октября. Компания Samsung планирует начать выпуск игровых смартфонов. Об этом сообщил один из инсайдеров компании Samsung в своем микроблоге Twitter.

По его данным, разработчики Samsung занимаются созданием смартфона из серии Galaxy A. Устройство будет оснащено мощным процессором Snapdragon 845 восьмью 8 гигабайтами оперативной памяти. Объем внутренней памяти составит 128 гигабайт, а емкость аккумулятора 4000 мА. Игровой смартфон создается на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Beside working on phones with an in-display camera, Samsung is also working on a gaming smartphone ????????https://t.co/CSHENBFmkk