Главные новости 20 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 20 октября.

Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы. Известная украинская юмористка погибла в ДТП под Киевом.

У украинской юмористки Марины Поплавской не было шансов выжить: актрисе во время аварии под Киевом практически оторвало нижнюю часть тела, сообщили источники. «Ей оторвало ноги»: стали известны жуткие подробности гибели актрисы Поплавской в ДТП под Киевом.

ВСУ бьют управляемыми ракетами по Коминтерново в ДНР. В ЛНР переброшены модные наемники. В Мариуполе украинские силовики разместили танки и склады РАВ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей. Донбасс сегодня: Мариуполь на грани катастрофы, ВСУ бьют ракетами по югу ДНР, Киев несет потери.

Инцидент произошел на одной из улиц белорусского Гродно. Появилось видео, как девушка в Гродно не уступила дорогу кортежу Лукашенко.

Певица Лолита Милявская устроила скандал в кафе, набросившись на Андрея Малахова. Лолита попыталась избить Андрея Малахова «за Кокорина и Мамаева».

Корабль морской охраны Украины «Донбасс» 1982 года производства вернулся в строй после докового ремонта. Судно станет основой погранслужбы ВСУ в акватории Азовского моря. Украина усилила флот на Азове отремонтированным кораблем «Донбасс».

Родители Владислава Рослякова, подозреваемого по делу о массовом убийстве в политехническом колледже, «не обращались» за телом сына. Родители «керченского стрелка» не пришли за его телом.

Украинские пользователи Сети раскритиковали повышение цен на газ. «Почему вы угнетаете и без того несчастный народ?»: украинцы отреагировали на повышение цен на газ.

Сделка с Москвой выгодна для Джакарты, потому что в итоге выполнения всех условий страна получит относительно недорогой и очень хороший, конкурентоспособный самолет. Устали прогибаться под США: эксперт объяснил, почему Индонезия не отменит сделку с РФ по Су-35.