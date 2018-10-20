При взрывах на выборах в Афганистане погибли 44 человека
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Кабул, 20 октября. Порядка 44 человек погибли, еще 238 получили ранения при взрывах во время выборов депутатов парламента Афганистана. Об этом сообщает афганское информационное агентство Пажвок.
По данным агентства, 20 октября в Кабуле прогремели три взрыва. Все взрывы произошли возле избирательных участков. По словам главы МВД Афганистана Ваиса Бармака, в результате взрывов погибли 10 сотрудников полиции, один военнослужащий и 17 мирных граждан. Кроме того, около 83 мирных жителей и 17 сотрудников полиции получили ранения.
В пресс-службе афганского МВД подчеркнули, что 20 октября на территории Афганистана зафиксировано 192 инцидента с применением оружия, в том числе взрывы и террористические атаки.