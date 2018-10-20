При взрывах на выборах в Афганистане погибли 44 человека

Кабул, 20 октября. Порядка 44 человек погибли, еще 238 получили ранения при взрывах во время выборов депутатов парламента Афганистана. Об этом сообщает афганское информационное агентство Пажвок.

По данным агентства, 20 октября в Кабуле прогремели три взрыва. Все взрывы произошли возле избирательных участков. По словам главы МВД Афганистана Ваиса Бармака, в результате взрывов погибли 10 сотрудников полиции, один военнослужащий и 17 мирных граждан. Кроме того, около 83 мирных жителей и 17 сотрудников полиции получили ранения.

В пресс-службе афганского МВД подчеркнули, что 20 октября на территории Афганистана зафиксировано 192 инцидента с применением оружия, в том числе взрывы и террористические атаки.