Сирия, 20 октября. Террористы ИГ1 застрелили имама на западе иракской провинции Аль-Анбар. Международная коалиция приступила к строительству новой базы в Ракке. Курды арестовали учителей в Хасаке в рамках принудительной мобилизации, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к уничтожению оставшихся от боевиков боеприпасов на юге от Дамаска.

«Исламское государство»1: подозревается в похищении одного из жителей в южной части Идлиба; напало на имама на западе иракской провинции Аль-Анбар.

Курды: заявляют о потерях ИГИЛ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора; в рамках принудительной мобилизации взяли под арест нескольких учителей в Хасаке.

Международная коалиция: утверждает, что уничтожила 35 террористов в Дейр-эз-Зоре; приступила к строительству французской военной базы в провинции Ракка; направила подкрепление в Дейр-эз-Зор из Хасаки.

Провинция Дамаск

Twitter-канал (SyriawatanNews) передает, что после того как были проведены подрывные работы в пригороде Дамаска Дарайе, саперы Сирийской арабской армии (САА) приступили к уничтожению боеприпасов исламистов в районах Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад к югу от столицы. Ликвидация следов военного присутствия боевиков будет продолжаться в период с 14.00 до 17.00. Напомним, южные пригороды административного центра САР были полностью освобождены от оккупации радикалов вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства» в апреле.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Rudaw Media Network, подконтрольный курдским вооруженным формированиям, опубликовал информацию о ходе последних столкновений с боевиками «Исламского государства» на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Интернет-портал утверждает, что во время ожесточенных боев в городе Хаджин были уничтожены как минимум 15 террористов ИГ. Кроме того, французское новостное агентство AFP News заявляет о том, что при поддержке международного альянса курдским отрядам якобы удалось ликвидировать как минимум 35 террористов. Тем не менее местные активисты данную информацию пока не подтверждали. Военные эксперты уверены, что, публикуя подобные заявления, силы операции «Буря Джазиры» намереваются оправдаться за массовое убийство гражданских лиц. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что в результате боевых вылетов коалиционной авиации во главе с Соединенными Штатами погибло множество мирных жителей. Согласно данным военного источника в сети Telegram (aheey555), число погибших увеличилось до 65 человек.

Провинция Идлиб

Новое нападение неизвестных радикалов произошло в южной части провинции недалеко от городов Кафр Рума и Маарет Ан-Нуман. Как передает Twitter-канал (jisrtv), подконтрольный вооруженной оппозиции, был похищен один из местных жителей. Более подробная информация в настоящий момент уточняется. По неподтвержденным сведениям, за этим стоят террористы подпольных групп «Исламского государства». Также сообщается, что несколько гражданских лиц погибли в результате взрыва, произошедшего на химическом заводе, заявляет в сети Twitter военный источник (almayadeen_es). Место происшествия и количество жертв пока устанавливаются, что послужило причиной взрыва, также неизвестно.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Facebook (SYRIAN.SYriaRealInfosAndNews) сообщает о том, что французские военные приступили к строительству военной базы в провинции Ракка. Отмечается, что военный объект будет находиться недалеко от бывшей базы 17-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке от административного центра региона. Местные активисты выступают против размещения еще одного полигона возглавляемой США международной коалиции на территории Сирийской Арабской Республики (САР), называя это оккупацией.

Провинция Хасака

Стало известно, что силы западного альянса, во главе которого стоит Вашингтон, направили подкрепление для поддержки «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор. Как передает Twitter-канал (soheb9933), дополнительные подразделения выдвинулись из города Аш-Шаддади.

Тот же источник заявляет о том, что в городе Рас Аль-Айн в северной части провинции были взяты под арест несколько учителей, которых направят на фронт в рамках принудительной мобилизации, проводимой курдскими вооруженным группировками. Напомним, незаконные задержания людей уже не раз становились причиной массовых протестов местного населения.

Ирак

Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что очередная вылазка боевиков «Исламского государства» произошла недалеко от сирийско-иракской границы в провинции Аль-Анбар. Террористы ворвались в дом одного из местных имамов в городе Эр-Рутба. Как передают военные источники проправительственного формирования Силы народной мобилизации, духовный лидер был застрелен после пятничной молитвы, в которой заявил о необходимости борьбы с террористической группировкой. Отряды «Хашд Аш-Шааби» уже ведут поиски нападавших. Таким образом, джихадисты так называемых спящих ячеек террористической группировки все еще представляют опасность для населения страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)