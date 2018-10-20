Актер из «Игры престолов» намекнул на гибель своего персонажа в восьмом сезоне

Нью-Йорк, 20 октября. Американский актер театра и кино Питер Динклейдж, сыгравший одну из ключевых ролей в популярном телесериале в жанре фэнтези «Игра Престолов», намекнул на гибель своего персонажа в восьмом сезоне.

Артист, известный фанатам сериала по роли Тириона Ланнистера, отметил, что последний съемочный день был «красив и печален». При этом он подчеркнул, что на площадке собралось множество людей, принимавших участие в работе над сериалом с самого запуска проекта.

«Я думаю, его история получила очень хороший конец. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом», — сообщил артист в интервью изданию Vulture.

Сериал «Игра престолов», снятый по мотивам цикла произведений в жанре фэнтези «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина, вот уже несколько лет притягивает к экранам зрителей разного возраста со всего мира. Ожидается, что финал саги, выпускаемой каналом HBO, будет состоять всего из шести эпизодов, которых с нетерпением ждут фанаты.

Съемки заключительной части сериала уже завершились, о чем рассказал исполнитель одной из главных ролей Кит Харингтон. До просмотра финальных кадров еще далеко, поэтому создатели регулярно подогревают интерес фанатов небольшими, но «жизненно важными» фактами о предстоящей премьере.