Тунису грозят стихийные бедствия и суровая зима

Тунис, 20 октября. Осенние дожди и ураганный ветер в Тунисе могут затянуться и спровоцировать стихийные бедствия. При этом в стране ожидается суровая зима. Негативные погодные изменения могут повлиять на самочувствие туристов, решивших провести отпуск в североафриканской стране.

По словам биометеоролога Марины Трубиной, низкие температуры и большое количество осадков могут сказаться на здоровье отдыхающих.

«Любое изменение погоды в сторону от комфортной, к которой привыкли, во-первых, плохо влияет на самочувствие и здоровье людей (…), а во-вторых, несет риски отдыху», — цитирует ее Nation News.

Помимо погодных условий, опасность в Тунисе несет плохая подготовка властей к ударам стихии. Так, жителям долины реки Меллиан может грозить наводнение, поскольку местные чиновники не предприняли меры по предотвращению угрозы. В частности, отмечают активисты, предотвратить застой воды могли бы вырубка деревьев и расчистка от грязи русла каналов, прилегающих к реке.

Ранее стало известно, что Тунис столкнулся с угрозой эпидемии холеры и других инфекционных заболеваний из-за наводнений. Доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что ситуация со стихийными бедствиями может сильно подкосить туристический бизнес страны, который и так переживает не лучшие времена из-за экономического кризиса и разгула преступности.