Симферополь, 20 октября. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель опроверг слухи, распространяемые в западных СМИ, о том, что иностранные делегации посещают полуостров на средства из бюджета региона.

Власти Крыма обратили внимание на сообщения, которые распространяют западные СМИ. Они утверждают, что все иностранные делегации, которые посещают полуостров, якобы приезжают туда за счет средств из бюджета региона. Гемпель отметил, что информация о спонсировании визитов — слухи и клевета.

«В западной прессе читателям пытаются внушить, что Россия купила этих людей, устроила им тут шоу и отдых, — констатировал он. — Это полная ложь. Мы никого не покупаем».

Глава комитета обратил внимание, что иностранцы прилетают на полуостров по своему желанию. Они хотят лично увидеть, что происходит в Крыму после 2014 года, когда регион после проведения референдума решил воссоединиться с Россией.

Он подчеркнул, что иностранцы из «своих кровных денег» оплачивают перелет и проживание на полуострове.

«Из бюджета Республики Крым или бюджета Российской Федерации мы не тратим ни одной копейки на встречу делегаций», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за вхождение в состав РФ. Однако Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». В Москве в свою очередь отметили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он российский.

Несмотря на заявления украинских властей о якобы международной изоляции Крыма после событий 2014 года, регион регулярно посещают иностранные делегации.