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Новые правила восстановления водительских прав в России вступили в силу

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Новые правила восстановления водительских прав вступили в силу

Москва, 20 октября. Новые правила восстановления водительских прав вступили в силу 20 октября. Согласно новым правилам, лишенные прав водители смогут вернуть удостоверение, только пересдав экзамен. Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Для того, чтобы вернуть водительские удостоверения, автомобилистам нужно будет выплатить все выписанные штрафы и пересдать экзамен на знание правил дорожного движения.  

Автомобилисты, лишившиеся прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования перед получением прав.

Кроме того, получить удостоверение можно будет в любом отделении Госавтоинспекции. Для восстановления документа необходимо будет подать заявление не позже, чем за 30 дней до окончания срока лишения.

Автор: Софья Куликова
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