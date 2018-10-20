Задержанный в Норвегии сотрудник Совфеда вернулся в Россию

Москва, 20 октября. Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, который был задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже и впоследствии отпущен на родину, прилетел в аэропорт Шереметьево из Осло. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Как сообщала ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Бочкарев перед отправкой в Россию встретился с послом РФ в Осло, после чего вылетел к своей семье в Россию.

«Рейсом из Осло в аэропорт Шереметьево прилетел сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев. Прошел паспортный контроль. Его встречал сын и коллеги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Россиянина задержали 23 сентября по решению суда в Осло. Власти государства обвинили его в «сборе информации» через беспроводные сети во время семинара Европейского центра парламентских исследований и документации в здании парламента Норвегии.

В МИД РФ отмечали, что арест Бочкарева произошел под надуманным предлогом, а официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что обвинения, выдвинутые против сотрудника аппарата Совфеда, голословны и придуманы, и вовсе являются «постановкой» для освобождения подданного Норвегии Фруде Берга, пойманного с поличным и обвиняемого в РФ в шпионаже.