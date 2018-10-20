Источник опроверг информацию о причинах задержки похорон «керченского стрелка»

Керчь, 20 октября. Дата и место похорон предполагаемого организатора нападения на Керченский политехнический колледж Владислава Рослякова еще не определены из-за продолжающихся следственных действий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы администрации Керчи Сергея Шимко.

«На сегодняшний день еще ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы», — сказал Шимко.

Ранее заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что родители Рослякова пока не обращались в морг за его телом.

При этом по данным источника Федерального агентства новостей в следствии, судмедэксперты провели все необходимые действия, поэтому тело Владислава Рослякова может быть передано родственникам в любой момент.

«В экспертизе еще вчера выписали постановление и готовы были выдать справку о смерти и тело. Но так никто и не пришел. Патологоанатомы уже все необходимые пробы взяли и готовы в любой момент отдать тело для захоронения», — рассказал источник ФАН.

Напомним, 17 октября произошло нападение на Керченский политехнический колледж. По данным следствия, организатором атаки является студент четвертого курса керченского колледжа Владислав Росляков. Юноша подорвал бомбу в здании колледжа, после чего открыл огонь из ружья по студентам и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.