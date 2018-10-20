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Nissan отзывает в России около 400 кроссоверов Juke

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Nissan отзывает в России около 400 кроссоверов Juke

Москва, 20 октября. Японский производитель Nissan отзывает в России 375 кроссоверов Juke из-за технической неисправности выключателя зажигания. Отзыв коснется автомобилей, произведенных в период с 3 апреля по 13 июня 2017 года. Об этом сообщает Росстандарт.

По данным агентства, у кроссоверов Juke, выпущенных в указанный период, обнаружили неисправность внутренней пружины выключателя зажигания. Из-за дефекта пружина может сломаться, что приведет к внезапной остановке двигателя во время движения.

Дилеры Nissan проведут бесплатную проверку и заменят дефектные элементы у автомобилей, попадающих под отзывные рамки. Соответствующие письма представители Nissan разослали автовладельцам с дефектными кроссоверами.

Автор: Софья Куликова
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